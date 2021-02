Παράξενα

Ελληνίδα έκανε γνωστή την ελληνική κουζίνα στην Τασμανία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Βάγια Ποντίκη άφησε τα πάντα πίσω της και ταξίδεψε στη μακρινή Τασμανία, κάνοντας την ελληνική κουζίνα την αγαπημένη των Αυστραλών. Τι είπε η ίδια στον ΑΝΤ1.