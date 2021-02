Κόσμος

Συναγερμός για σιαμαία σε κρίσιμη κατάσταση

Το νοσοκομείο όπου γεννήθηκαν τα δίδυμα, είχε απευθύνει επείγουσα έκκληση να συγκεντρωθούν χρήματα για να προχωρήσουν η διακομιδή και η επέμβαση.

Δύο σιαμαία μωρά που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκαν από την Υεμένη στην Ιορδανία, όπου θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για τον διαχωρισμό τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

Γεννημένα στα μέσα Δεκεμβρίου στη Σανάα, την πρωτεύουσα της Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου, όπου το σύστημα υγείας έχει γονατίσει εξαιτίας του πολέμου, τα δύο παιδιά βρίσκονται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση.

Την πρωτεύουσα της Υεμένης ελέγχουν από το 2014 οι σιίτες αντάρτες Χούθι, που πολεμούν τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, οι οποίες έχουν την υποστήριξη στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Το αεροδρόμιο στη Σανάα είναι πρακτικά κλειστό, εξαιτίας του αεροπορικού αποκλεισμού τον οποίο επιβάλλει η συμμαχία υπό το Ριάντ. Ο ΟΗΕ είναι ο μοναδικός οργανισμός ο οποίος εκτελεί πτήσεις από και προς τη Σανάα.

«Σήμερα (χθες Σάββατο), τα δίδυμα αναχώρησαν από τη Σανάα με αεροσκάφος-ασθενοφόρο, συνοδευόμενα από τους γονείς τους», ανέφερε η UNICEF σε ανακοίνωσή της. «Έπειτα από εβδομάδες οργάνωσης, είμαστε ευτυχείς που τα δίδυμα βρίσκονται πλέον σε νοσοκομείο στην Ιορδανία για να χειρουργηθούν», ανέφερε ο Φιλίπ Ντουαμέλ, αντιπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά στην Υεμένη. «Βρίσκονται τώρα στα ασφαλή χέρια ομάδας εξειδικευμένων χειρουργών. Ελπίζουμε να τα δούμε να επιστρέφουν σύντομα στη Σανάα καλά στην υγεία τους», πρόσθεσε.

Το νοσοκομείο Αλ Σαμπέιν, όπου γεννήθηκαν τα δίδυμα, και οι αρχές στη Σανάα είχαν απευθύνει επείγουσα έκκληση να συγκεντρωθούν χρήματα για να προχωρήσουν η διακομιδή και η επέμβαση. Τελικά αυτό κατορθώθηκε χάρη σε ιδιωτικές δωρεές στη UNICEF.

Τον Φεβρουάριο του 2019, σιαμαία σε απελπιστική κατάσταση πέθαναν δύο εβδομάδες μετά τη γέννησή τους στη Σανάα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πόλεμος στην Υεμένη προκαλεί τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού υφίσταται υποσιτισμό αν δεν κινδυνεύει να λιμοκτονήσει, ενώ επιδημίες σαρώνουν.