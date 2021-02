Κόσμος

Κορονοϊός: διαδηλώσεις στην Κοπεγχάγη για τα περιοριστικά μέτρα

Υπό το φως καπνογόνων, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία με πυρσούς στο κέντρο της πρωτεύουσας φωνάζοντας συνθήματα όπως «φτάνει πια» ή «Λευτεριά στη Δανία».

(φωτό αρχείου)

Περίπου 600 άνθρωποι βγήκαν χθες Σάββατο το βράδυ στους δρόμους της Κοπεγχάγης για να διαδηλώσουν εναντίον των περιοριστικών μέτρων τα οποία επέβαλε η κυβέρνηση της Δανίας για να αναχαιτίσει την εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ιδίως του μελλοντικού πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα αποτελεί πρακτικά διαβατήριο.

Με επικεφαλής τους «Άνδρες στα Μαύρα της Δανίας», οργάνωση ενεργή στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook που οργανώνει συγκεντρώσεις εδώ και πάνω από έναν μήνα, οι διαδηλωτές έδωσαν ραντεβού μπροστά στο κοινοβούλιο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην «ελευθερία της επιλογής» και να καταγγείλουν τον «καταναγκασμό» και τη «δικτατορία» των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού που εφαρμόζονται στη Δανία. Εν μέσω πολικού ψύχους η συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν και παιδιά, είχε ιδίως στόχο να καταγγελθεί το «κορονοδιαβατήριο».

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Δανία σκοπεύει να δημιουργήσει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον νέο κορονοϊό, που θα επιτρέπει στους κατόχους του να ταξιδεύουν και, δυνητικά, να μπορούν να παρακολουθούν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ή ακόμη να πηγαίνουν σε εστιατόρια. Για τους «Άνδρες στα Μαύρα» η δημιουργία αυτού του «διαβατηρίου» καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό και άρα περιορίζει τις ατομικές ελευθερίες. Στη Δανία, οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να εμβολιαστούν, αλλά δεν το έχουν καταστήσει υποχρεωτικό.

Υπό το φως καπνογόνων, οι διαδηλωτές, ανάμεσά τους κουκουλοφόροι, έκαναν πορεία με πυρσούς στο κέντρο της πρωτεύουσας φωνάζοντας συνθήματα όπως «φτάνει πια» ή «Λευτεριά στη Δανία». Οι συμμετέχοντες κράταγαν πορτρέτο της επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας στο οποίο η Μέτε Φρέντεριξεν παρουσιαζόταν σαν άλλος Κιμ Γιονγκ Ουν. Παρά τον ριζοσπαστικό τόνο των διαδηλωτών, η συγκέντρωση και η πορεία, που είχαν λάβει την άδεια των αρχών, έγιναν σε ατμόσφαιρα ηρεμίας, υπό την επιτήρηση ισχυρής δύναμης της αστυνομίας.

Πριν από δύο εβδομάδες, παρόμοια κινητοποίηση σημαδεύτηκε από την πυρπόληση ομοιώματος της πρωθυπουργού. Δύο άνδρες κρατούνται έκτοτε. Τους έχει απαγγελθεί η κατηγορία ότι «απείλησαν» την κυρία Φρέντεριξεν. Η εμφάνιση αυτού του κινήματος, μολονότι στις διαδηλώσεις του δεν συμμετέχουν παρά μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, εγείρει ανησυχίες περί ριζοσπαστικοποίησης. Τα εμπορικά καταστήματα η λειτουργία των οποίων δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητη, τα μπαρ και τα εστιατόρια παραμένουν κλειστά στη σκανδιναβική χώρα των 5,8 εκατ. κατοίκων. Η κυβέρνηση παρέτεινε τα περιοριστικά μέτρα ως τουλάχιστον την 28η Φεβρουαρίου. Τα πρωτοβάθμια σχολεία μολαταύτα ανοίγουν ξανά αύριο.