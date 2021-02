Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το εμβόλιο της AstraZeneca είναι λιγότερο αποτελεσματικό κατά της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η βρετανική φαρμακοβιοχανία για το εμβόλιο που ανέπτυξε μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, πως το εμβόλιο που ανέπτυξε με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης φαίνεται πως προσφέρει μόνο περιορισμένη προστασία κατά της ήπιας νόσησης που προκαλεί η νοτιοαφρικανική παραλλαγή της Covid-19, με βάση τα πρώτα δεδομένα μιας δοκιμής.

Η μελέτη του νοτιοαφρικανικού Πανπιστημίου Βιτβάτερσραντ και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε πως το εμβόλιο έχει σημαντικά μειωμένη αποτελεσματικότητα εναντίον της νοτιοαφρικανικής παραλλαγής, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times χθες, Σάββατο.

Από τις παραλλαγές του κορονοϊού αυτή τη στιγμή πιο ανησυχητικές για τους επιστήμονες και τους ειδικούς της δημόσιας υγείας είναι οι αποκαλούμενες βρετανική, νοτιοαφρικανική και βραζιλιάνικη παραλλαγές, που φαίνεται να εξαπλώνονται ταχύτερα απ' ό,τι άλλες.

«Σ' αυτή τη μικρή δοκιμή φάσης Ι/ΙΙ, τα πρώτα δεδομένα έδειξαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα κατά της ήπιας νόησης που οφείλεται κυρίως στη νοτιοαφρικανική παραλλαγή B.1.351», ανέφερε εκπρόσωπος της AstraZeneca απαντώντας στο δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, κανένας από τους περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που συμμετείχαν στη δοκιμή δεν νοσηλεύθηκε ούτε κατέληξε.

«Εντούτοις δεν μπορέσαμε να βεβαιώσουμε το αποτέλεσμά της κατά της σοβαρής νόσησης και της νοσηλείας δεδομένου ότι αυτοί που πήραν μέρος στη δοκιμή ήταν κυρίως υγιείς νεαροί ενήλικες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της AstraZeneca.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως πιστεύει ότι το εμβόλιό της μπορεί να προστατεύσει από τη σοβαρή νόσηση, δεδομένου ότι ο σχηματισμός αντισωμάτων ήταν ίσος με αυτόν άλλων εμβολίων κατά της Covid-19 τα οποία έχουν αποδείξει πως προστατεύουν από τη σοβαρή νόσηση.

Η δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 2.026 άτομα, στα μισά από τα οποία χορηγήθηκε ψευδοφάρμακο (placebo), δεν έχει εξετασθεί από ομοτίμους, ανέφεραν οι Financial Times.

Ενώ έχουν προκύψει χιλιάδες μεμονωμένες αλλαγές καθώς ο ιός μεταλλάσσεται σε νέες παραλλαγές, ελάχιστες απ' αυτές είναι πιθανό να είναι σημαντικές ή να αλλάξουν τον ιό με αξιόλογο τρόπο, σύμφωνα με την επιθεώρηση British Medical Journal.

«Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η AstraZeneca έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν το εμβόλιο κατά αυτής της παραλλαγής και θα προχωρήσουν ταχέως στην κλινική ανάπτυξη ώστε να είναι έτοιμο για παραδόσεις το φθινόπωρο εφόσον χρειασθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της AstraZeneca