Κοινωνία

Κορονοϊός: ένα βήμα πριν το ολικό lockdown Αττική και Θεσσαλονίκη

Έσφιξε ο κλοιός των μέτρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Τι ανησυχεί τους ειδικούς. Σκληρά μέτρα σε Σαντορίνη, Μύκονο, Χαλκίδα, Άγιο Νικόλαο. Αλαλούμ με το take away.

Ένα βήμα πριν το ολικό lockdown βρίσκονται Αττική και Θεσσαλονίκη με το ιικό φορτίο να αυξάνεται επικίνδυνα.

Με το μέσο όρο θετικότητας στο 2,3% και 8.500 ενεργά κρούσματα στην επικράτεια έσφιξε και πάλι ο κλοιός των μέτρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όπου χθες τέθηκε σε εφαρμογή η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 05:00 το πρωί.

Η ανησυχία των ειδικών προκύπτει από την αύξηση κατά 60% των ενεργών κρουσμάτων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και μάλιστα την πρώτη του μερικού lockdown, με την Αττική να έχει πλέον 4.400 ενεργά κρούσματα. Έτσι συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ιχνηλάτηση του πληθυσμού με rapid tests, με τους πολίτες σε πολλές περιοχές να σχηματίζουν ουρές για να εξεταστούν.

Δύσκολη είναι και πάλι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, παρά τα καλά δείγματα των προηγούμενων εβδομάδων. Καταγράφηκε αύξηση των ενεργών κρουσμάτων κατά 30% φτάνοντας σε πραγματικούς αριθμούς τα 850.

Ακόμα πιο σκληρά τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ σε Σαντορίνη, Μύκονο, Χαλκίδα, Πάτρα, και Άγιο Νικολάο Κρήτης. Από τις 6:00 το πρωί “κλειδώνει” λιανεμπόριο, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, ΚΤΕΟ και πρακτορεία ΟΠΑΠ. Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων. Αναστέλλονται τελετές εκτός από τις κηδείες και η λειτουργία των δικαστηρίων.

Παράλληλα, παραμένει η ανησυχία και για τις μεταλλάξεις που μέχρι σήμερα έχουν φτάσει τα 206 περιστατικά. Υπό αυτές τις συνθήκες το ενδεχόμενο για νέα σκληρότερα μέτρα ή ακόμα και για ολικό lockdown, παραμένει ανοιχτό.

«Ανά πάσα στιγμή υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε και άλλα μέτρα, όχι μόνο για την Αττική, αλλά για όλη τη χώρα», είπε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας ότι «επιθυμία μας είναι να έχουμε ένα ισόρροπο μείγμα το οποίο θα διασφαλίζει την, όσο το δυνατόν, καλύτερη λειτουργία της αγοράς και της κοινωνίας, και από την άλλη πλευρά, να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία».

Αλαλούμ με το take away

Αλαλούμ προκλήθηκε για αρκετές ώρες χθες με το θέμα του take away.

Το πρωί του Σαββάτου ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ότι το take away σταματά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα Σαββατοκύριακα, λόγω συνωστισμού. Η απόφαση έφερε αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή. Έτσι δεν πέρασαν ούτε τέσσερις ώρες για να έρθει η άρση της απαγόρευσης από τον ίδιο.

«H Κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του "take away" θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το "take away" θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα» τόνισε.