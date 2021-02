Αθλητικά

Grampians Trophy: ήττα για τη Σάκκαρη στον ημιτελικό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποχαιρέτησε το τουρνουά μετά από μια συναρπαστική αναμέτρηση που κρίθηκε στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ.

Συγκλονιστικός ήταν ο ημιτελικός του διεθνούς τουρνουά τένις Grampians Trophy, που φιλοξενήθηκε στην Μελβούρνη. Μετά από μία ώρα και 33 λεπτά αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε 6-2, 3-6, 9-11 από την Εσθονή, Ανέτ Κονταβέϊτ (Νο 23 στον κόσμο), η οποία πήρε την νίκη στο τάι μπρέϊκ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο εντοπισμός ενός κρούσματος κορονοϊού σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης και το υπερφορτωμένο πρόγραμμα των αθλητριών, οδήγησαν τους διοργανωτές του τουρνουά, να ακυρώσουν τον τελικό της διοργάνωσης.

Το Grampians Trophy ήταν ένα από τα τουρνουά προετοιμασίας που διεξήχθη για τις τενίστριες, οι οποίες δεν είχαν άδεια να προπονηθούν κατά την διάρκεια της καραντίνας τους, επειδή είχαν εντοπισθεί κρούσματα κορονοϊού στις πτήσεις που τους μετέφεραν στην Αυστραλία.