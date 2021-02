Κοινωνία

Αργυρούπολη: νέες συλλήψεις ανηλίκων για επιθέσεις σε παιδιά (βίντεο)

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού, την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει 10 συλλήψεις ανηλίκων που παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα 17χρονου θύματος.

Ταυτοποιήθηκαν μέλη συμμορίας ανηλίκων που έκαναν επιθέσεις σε άλλους ανηλίκους στην περιοχή του Ελληνικού.

Χτυπούσαν με μαχαίρια και γροθιές, άρπαζαν κινητά, ενώ είχαν μαχαιρώσει κι έναν 17χρονο στην Αργυρούπολη.

"Μαχαίρωσαν και χτύπησαν τον γιο μου με γροθιές. Ακόμα τρέχουμε στα νοσοκομεία" δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" η μητέρα του 17χρονου.