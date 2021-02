Life

Λευτέρης Γκιωνάκης στον ΑΝΤ1: σκηνοθέτης μου ζήτησε σε κάστινγκ να γδυθώ (βίντεο)

Σεξουαλική παρενόχληση δέχθηκε ο εγγονός του Γιάννη Γκιωνάκη από γνωστό σκηνοθέτη. Ο ηθοποιός καταγγέλλει τον σκηνοθέτη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.