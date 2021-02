Αθλητικά

Ο Ναδάλ κάνει “αγώνα δρόμου” για να προλάβει το Australian Open

Ο Ισπανός τενίστας αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού. Τι δήλωσε για την κατάσταση της υγείας του.

Δύο ημέρες πριν από την πρεμιέρα του στο Australian Open, ο Ραφαέλ Ναδάλ, αισθάνεται ενοχλήσεις στην πλάτη, αλλά δηλώνει αισιόδοξος πως θα είναι έτοιμος την Τρίτη (9/2).

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Όλοι με βοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ελπίζω να είμαι έτοιμος. Είναι αλήθεια ότι υποφέρω το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Στην αρχή, ο μυς ήταν απλά κουρασμένος, αλλά τώρα τον αισθάνομαι πιο σκληρό από το συνηθισμένο. Είναι δύσκολο να παίξω με πλήρη ελευθερία κινήσεων», τόνισε ο Ισπανός τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Εφ’ όσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Ναδάλ θ΄ αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, τον Σέρβο, Λάζλο Τζέρε.