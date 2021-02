Αθλητικά

Η Παρί Σεν Ζερμέν οφείλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους ποδοσφαιριστές της

Η πανδημία έχει δημιουργήσει μεγάλα οικονομικά προβλήματα στους Παριζιάνους με το εκτιμώμενο έλλειμμα για τη σεζόν να είναι μεγαλύτερο των 200 εκ. ευρώ.

Όπως η συντριπτική πλειονότητα των συλλόγων ανά την υφήλιο, έτσι και η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Το εκτιμώμενο έλλειμμα για την τρέχουσα σεζόν, εκτιμάται στα 204 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη εσόδων από την έκδοση εισιτηρίων.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η γαλλική εφημερίδα «L'Equipe», η διοίκηση των πρωταθλητών Γαλλίας οφείλει στους ποδοσφαιριστές της ομάδας περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ! Πρόκειται για χρήματα που αφορούν στην περυσινή αγωνιστική περίοδο και για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι παίκτες έχουν συζητήσει με τον τεχνικό διευθυντή, Λεονάρντο.

Υπολογίζεται ότι κάθε παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, έχει λαμβάνειν περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσό που έπρεπε να τους έχει καταβληθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020. Η διοίκηση του συλλόγου, θέλει να επαναδιαπραγματευθεί με τους ποδοσφαιριστές γι΄ αυτό το ποσό, βασιζόμενη στο γεγονός ότι υπήρξαν λιγότεροι αγώνες που διεξήχθησαν στη Ligue 1 και στο Champions League την περασμένη σεζόν και ως εκ τούτου μικρότερη εισροή μετρητών στα ταμεία.