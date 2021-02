Οικονομία

Σταϊκούρας: ακόμη 3 δις στις επιχειρήσεις που πλήττονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για την επιδότηση πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων και τι θα γίνει με τα ενοίκια Μαρτίου.

Η εξέλιξη της πανδημίας και τα νέα περιοριστικά μέτρα οδηγούν σε ανασχεδιασμό των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αύριο ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα αναλύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός την Παρασκευή αλλά και το σκεπτικό του υπουργείου για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

«Αύριο θα ανακοινώσουμε τη βούληση της κυβέρνησης όσο μπορεί να ενισχύσει πρωθύστερα, ταχύτερα την πραγματική οικονομία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Όπως τόνισε, τους επόμενους μήνες ο προϋπολογισμός της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα αυξηθεί στα 8,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 5,5 δις. ευρώ καταβλήθηκαν το 2020 και το 2021 θα δοθούν ακόμα 3 δισ. ευρώ. «Επεκτείνουμε και ενισχύουμε την Επιστρεπτέα Προκαταβολή», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. Μάλιστα εντός της εβδομάδας αναμένεται να καταβληθούν ακόμα 250 εκατ. ευρώ από τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Όσον αφορά το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, επεσήμανε ότι αυτή τη περίοδο γίνονται συζητήσεις με την Κομισιόν για το είδος των παγίων δαπανών αλλά και το ποσό της στήριξης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και να έχει πολλές αβεβαιότητες το επόμενο χρονικό διάστημα «Είναι προφανές ότι η οικονομία πάει χειρότερα» και «θα χρειαστούν περισσότερα μέτρα» συμπλήρωσε ο ΥΠΟΙΚ.

Αναφερόμενος στο μέτρο μη καταβολής ενοικίου για το μήνα Μάρτιο, ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι αφορά τους κλάδους που είναι κλειστοί με κρατική εντολή.