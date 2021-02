Αθλητικά

ΠΑΟΚ: “Πράσινο φως” για νέο γήπεδο στην Τούμπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ΕΠΣ στοχεύει στην ανάπτυξη έργων αστικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου του ΠΑΟΚ, όπως έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό.

Εγκρίθηκε το «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο» για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ, με το εν λόγω Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην περιοχή της Τούμπας, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων προδιαγραφών και απαιτήσεων των FIFA / UEFA. Παράλληλα, το ΕΠΣ στοχεύει στην ανάπτυξη έργων αστικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου του ΠΑΟΚ, όπως έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Ταγαράς, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «βασικός στόχος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι - μαζί με τον εκσυγχρονισμό των γηπεδικών εγκαταστάσεων - να γίνει ανάπλαση του ευρύτερου χώρου». Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, «τόσο το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, όσο και η περιοχή γύρω από αυτό, να αποτελέσουν υπερτοπικό πυρήνα αναφοράς και τουριστικό πόλο έλξης, με χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού, εκδηλώσεων, και εστίασης, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας της Θεσσαλονίκης».

Ειδικότερα, στο ΕΠΣ περιλαμβάνεται η συνολική αξιοποίηση της έκτασης γύρω από το σημερινό γήπεδο (έκταση «Αλάνας Τούμπας) με χώρους πρασίνου και χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής - προκειμένου γήπεδο και περιβάλλουσα περιοχή να λειτουργήσουν ενιαία ως σύνολο - με αντισταθμιστικά οφέλη σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, βάσει του ΕΠΣ διευθετούνται και επιλύονται διαπιστωμένα προβλήματα εφαρμογής της ισχύουσας ρυμοτομίας στην περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με το γήπεδο και προβλέπονται κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και χώροι στάθμευσης.