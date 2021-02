Κοινωνία

Κατέβηκε από το τρένο φορτωμένη ηρωίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια των Αρχών μια νεαρή μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών.

Στη σύλληψη μέλους ενός πολύ καλά οργανωμένου κυκλώματος κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικράτεια, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 23χρονη ελληνικής καταγωγής, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, η 23χρονη εντοπίστηκε χθες το απόγευμα κατά την αποβίβαση της από συρμό τραίνου και συνελήφθη, καθώς σε έλεγχο που της έγινε βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εσωτερικά του ρουχισμού της και κατασχέθηκαν, 6 δέματα ηρωίνης συνολικού βάρους 2 κιλών και 963 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 23χρονη λειτουργώντας ως μέλος του κυκλώματος, είχε αναλάβει το ρόλο της παραλαβής ποσοτήτων ηρωίνης από την Αθήνα, τη μεταφορά και την περαιτέρω διακίνησή τους στη Θεσσαλονίκη.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.