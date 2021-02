Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: δραματική έκκληση από τον Υπουργό Υγείας

Η κοσμοσυρροή σε εμπορικούς δρόμους και οι «αποδράσεις» από τα αστικά κέντρα… τρόμαξαν τον Ρομπέρτο Σπεράντσα. «Μην παίζετε με τη φωτιά», προειδοποίησε.

Ο Ιταλός υπουργός υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα, με ανάρτησή του στο Facebook, ζήτησε από τους Ιταλούς να συνεχίσουν να σέβονται τα μέτρα πρόληψης και ασφαλείας, παρά το ότι οι απαγορεύσεις για την αντιμετώπιση του κορονοϊού έχουν «χαλαρώσει» σχεδόν σε όλη την χώρα.

«Χρειάζεται τεράστια προσοχή σε όλες τις περιφέρειες της Ιταλίας. Δεν πρέπει να ακυρώσουμε την πρόοδο που επετεύχθη τις τελευταίες εβδομάδες, το αποτέλεσμα τόσων θυσιών», γράφει ο Σπεράντσα. Ο Ιταλός υπουργός υγείας πρόσθεσε ότι «η ένταξη πολλών περιοχών στην λεγόμενη "κίτρινη ζώνη", με λιγότερους περιορισμούς σε σχέση με τις περασμένες εβδομάδες, δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει γίνει παρελθόν».

«Ο κορονοϊός συνεχίζει να κυκλοφορεί, λόγω και των μεταλλάξεων, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός. Δεν πρέπει να παίζουμε με την φωτιά», κατέληξε ο Σπεράντσα.

Η κύρια αναφορά του είναι στην κοσμοσυρροή που καταγράφηκε, χθες το απόγευμα, σε ορισμένες εμπορικές οδούς των ιταλικών πόλεων, αλλά και στην απόφαση πολλών Ιταλών να «αποδράσουν» από τα αστικά κέντρα για να γευματίσουν σε παραθαλάσσιες ή και ορεινές περιοχές.

Οι υγειονομικές αρχές της χώρας, τέλος, έκαναν γνωστό ότι έως τώρα, η πρώτη και δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer χορηγήθηκε σε 1.100.867 πολίτες.