Κοινωνία

Πάτρα: ο μικρός Μάριος νίκησε τον κορονοϊό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκπληξη που του έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τι δήλωσε ο Διευθυντής της Μονάδας που νοσηλεύτηκε ο 9χρονος.

Εκτός της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών είναι από σήμερα το μεσημέρι ο 9χρονος Μάριος, που νόσησε με κορονοϊό.

«Έχει κερδηθεί το στοίχημα της ζωής με τον Μάριο. Είχαμε δώσει υπόσχεση στη μητέρα του, γιατροί και νοσηλευτές ότι θα της τον δώσουμε χαμογελαστό πίσω στην αγκαλιά της», δήλωσε ο Ανδρέας Ηλιάδης, εντατικολόγος Παίδων, υπεύθυνος της Μονάδας και Διευθυντής του ΕΣΥ, ο οποίος αποκάλυψε και μία έκπληξη που του επιφύλαξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, συνομιλώντας μαζί του μέσω Skype.

Όπως εξήγησε ο κ. Ηλιάδης, δόθηκε μάχη για να μην διασωληνωθεί το παιδί, καθώς η κατευθυντήρια οδηγία σε όλο τον κόσμο είναι στο μέτρο του δυνατού να αποφεύγονται οι διασωληνώσεις.

Πηγή: tempo24.news.gr