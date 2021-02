Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΙΣΑ: οι συνέπειες της πανδημίας στη ψυχολογία των παιδιών

Ποια παιδιά συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν μετατραυματικό στρες.

Στοιχεία για τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και μέτρα προφύλαξης που διασφαλίζουν τις ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) με την συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων. Την εκδήλωση που είχε θέμα, η νόσος Covid-19 στη σχολική κοινότητα και ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και γιατροί.

Όπως επισημάνθηκε από τους επιστήμονες ο φόβος για την ασθένεια, η ανασφάλεια για το μέλλον, το αίσθημα απώλειας και η διατάραξη της καθημερινότητας δημιουργούν σύγχυση και θυμό, δύσκολα διαχειρίσιμο από μία ομάδα του πληθυσμού. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά ανέφεραν ότι αρκετά παρουσίασαν διαταραχές στον ύπνο τους (αυπνία, αναστροφή του ωραρίου, εφιάλτες) ή στη διατροφή τους, σύγχυση για το πώς πρέπει να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους και μετατραυματικό στρες, που είχε επίπτωση στην καθημερινότητά τους.

Όπως διαπιστώθηκε τα παιδιά με χαμηλότερο οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, αλλά και όσα είχαν υπερβολική έκθεση στην πληροφορία, παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά μετατραυματικού στρες. Πολλά παιδιά και οι έφηβοι βιώνουν μέσα στην πανδημία καταθλιπτικό συναίσθημα, παραίτηση και παρουσιάζουν διαδικτυακή εξάρτηση ενώ αυξήθηκαν τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας. Περισσότερα ευάλωτα ήταν τα παιδιά με υπερκινητικότητα, ελλειμματική διαταραχή και διατροφικές διαταραχές.

Οι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί και ο ΠΟΥ θεωρούν κυρίαρχη προτεραιότητα την εξασφάλιση της δυνατότητας να συνεχιστεί η δια ζώσης εκπαίδευση, που συμβάλλει καθοριστικά στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Πρόσθεσε ότι με πρωτοβουλία του ΙΣΑ περισσότεροι από 150 ιδιώτες ιατροί, έχουν λάβει ειδική ενημέρωση για να καλύψουν την ανάγκη του σχολιάτρου στην περιφέρεια Αττικής.

«Το ασφαλές σχολείο θα παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, σ' αυτή την πρωτόγνωρη σχολική χρονιά, για να διατηρήσουμε ασφαλή την κοινωνία και να ανακόψουμε τις αλυσίδες μετάδοσης του ιού», ανέφερε ο κ.Πατούλης, τονίζοντας την ανάγκη να ενταχθούν οι εκπαιδευτικοί στις ομάδες που έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τον Sars-CoV-2.