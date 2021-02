Οικονομία

Χατζηδάκης: Το ταχύτερο οι αυξήσεις συντάξεων με ασφάλιση 30 ετών και άνω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις βασικές κατευθύνσεις του εργασιακού νομοσχεδίου αναλύει, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τις βασικές κατευθύνσεις του εργασιακού νομοσχεδίου αναλύει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, με συνέντευξη που παραχώρησε στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.

Όπως επισημαίνει, το νομοσχέδιο θα συνδυάζει τη στήριξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της προώθησης επενδύσεων με την προστασία των εργαζομένων. «Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις ούτε επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Αυτοί που βιάζονται να μας επικρίνουν ας γνωρίζουν ότι το νομοσχέδιο θα είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για όλα τα θέματα: Ρυθμίσεις για το συνδικαλισμό, Επιθεώρηση Εργασίας, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τηλεργασία, κ.ο.κ.» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με τη συνέντευξή του, ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε εκτενώς και στις προτεραιότητες του υπουργείου, λέγοντας ότι οι εκκρεμείς συντάξεις είναι προφανώς ο «ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο». Τονίζει δε ότι είναι φυσικά σημαντικές και οι υπόλοιπες προτεραιότητες «που έχουμε βάλει»: «Η αγορά εργασίας και το αντίστοιχο νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε. Η μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης για τους νέους ασφαλισμένους. Η πολιτική μας για την κοινωνική προστασία. Η πολιτική μας για την οικογένεια, την ισότητα των φύλων και το δημογραφικό. Και, βέβαια, η καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων σε όλη αυτήν την προσπάθεια. Αυτό τον έναν μήνα όμως που βρίσκομαι στο υπουργείο Εργασίας διαπίστωσα και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα, όπως φαίνεται, δεκαετιών: Είναι η επαφή του πολίτη με το υπουργείο. Έχω ήδη δώσει εντολές για μια συνολική προσπάθεια σε 3 επίπεδα: Αναβάθμιση των ιστοσελίδων του υπουργείου και των Οργανισμών. Σύγχρονα και γρήγορα στις απαντήσεις τους τηλεφωνικά κέντρα. Και πιο ανθρώπινη, άμεση επαφή με τους πολίτες είτε με ψηφιακά μέσα είτε μέσω των ΚΕΠ. Είναι προσωπικό μου στοίχημα να πετύχει αυτή η προσπάθεια» δηλώνει ο υπουργός.

Αναφορικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει, μεταξύ άλλων: «Πέρα από τα μέτρα που ήδη είχαν υιοθετηθεί τελευταία (μπόνους για υπαλλήλους που εκδίδουν συντάξεις, επιπλέον προσωπικό, κλπ), ανακοίνωσα ένα μέτρο που θα ανακουφίσει σημαντικά τους συνταξιούχους που περιμένουν τη σύνταξή τους. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης που εκκρεμεί, θα παίρνουν προσωρινά και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης το ποσό μιας πλήρους εθνικής σύνταξης κάθε μήνα (π.χ. 384 ευρώ/μήνα για όσους έχουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης) μαζί με παράλληλη αναδρομική καταβολή από τότε που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης. Στόχος είναι να καλυφθούν όλοι όσοι περιμένουν και δεν έχουν πάρει ούτε προσωρινή σύνταξη. Γι' αυτό φέρνουμε νομοθετική ρύθμιση για την εθνική σύνταξη στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα».

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τονίζει ότι ο γενικότερος σχεδιασμός για σημαντική επιτάχυνση στην απονομή των εκκρεμών συντάξεων δεν αλλάζει. «Γι' αυτόν το λόγο, άλλωστε, τοποθετήθηκε ομάδα έργου με πρότζεκτ μάνατζερ, η οποία ετοιμάζει ολοκληρωμένο σχέδιο σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ για την πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του ζητήματος νομοθετικά, διοικητικά και ψηφιακά» υπογραμμίζει.

Σε ερώτηση σχετικά με τις αυξήσεις που περιμένουν οι συνταξιούχοι με 30 χρόνια ασφάλισης και άνω με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020, ο κ. Χατζηδάκης απαντά ότι «έχουμε συμφωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να κλείσουν οι εκκρεμότητες τόσο στο επίπεδο του υπουργείου όσο και στο επίπεδο του ΕΦΚΑ για το συγκεκριμένο θέμα». «Το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί το ταχύτερο» τονίζει, μεταξύ άλλων.