Κοινωνία

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή τις επόμενες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρά φαινόμενα, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός από τα δυτικά, με παράλληλη μικρή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, όπου -όπως επισημαίνεται- θα επηρεαστούν με έντονα φαινόμενα περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από πλημμύρες.

Ακόμη, θα πνέουν θυελλώδεις νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι κατά μήκος του Ανατολικού Αιγαίου και, κυρίως μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή αυτή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα υπάρξουν σε αρκετές άλλες περιοχές της υπόλοιπης χώρας.