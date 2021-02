Οικονομία

Σούπερ Μάρκετ: Ποια προϊόντα δεν θα πωλούνται από Δευτέρα

"Επιστρέφουν" οι κόκκινες κορδέλες. Ποια προϊόντα δεν θα είναι διαθέσιμα για άμεση αγορά. Πώς θα μπορούν να τα προμηθευτούν οι καταναλωτές.

Με αλλαγές θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα, καθώς αυξάνονται τα προϊόντα που δεν θα είναι διαθέσιμα για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, στις περιοχές που ισχύουν τα νέα μέτρα, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, θα απαγορεύεται η πώληση παιχνιδιών, υποδημάτων, ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών.

Αντίθετα, κανονικά θα πωλούνται κουβέρτες, παντόφλες, θερμαντικά σώματα και άλλα είδη που έχουν σχέση με την παροχή ζέστης.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν τα προϊόντα που απαγορεύεται η απευθείας πώλησή τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο του click away ή μέσω παραγγελίας κι αποστολής στο σπίτι.