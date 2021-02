Υγεία - Περιβάλλον

Κουρτς: “Ναι” στην παραγωγή ρωσικών και κινεζικών εμβολίων στην Αυστρία

Ο Αυστριακός Καγκελάριος τονίζει πως στη “μάχη” κατά της πανδημίας δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πολιτικό ταμπού.

Ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, θέλει να υπάρξει στη χώρα του παραγωγή του ρωσικού και του κινεζικού εμβολίου κατά του κορονοϊού, και, όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα “Welt am Sonntag” , «εάν εγκριθούν τα δύο εμβόλια, η Αυστρία θα προσπαθούσε σίγουρα να διαθέσει τις παραγωγικές ικανότητες εγχώριων εταιρειών για ρωσικά ή κινέζικα εμβόλια, όπως και άλλων χωρών».

«Το θέμα είναι να λάβουμε, όσο το δυνατόν πιο ασφαλές εμβόλιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα - ανεξάρτητα από ποιον έχει αναπτυχθεί», τονίζει ο Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος ήδη την Πέμπτη σε δήλωση του στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA) είχε υποστηρίξει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα πρέπει επίσης να ελέγξει την έγκριση εμβολίων από τη Ρωσία και την Κίνα, και ότι από αυτήν την άποψη, δεν πρέπει να υπάρχει «κανένα πολιτικό ταμπού».

«Ναι, εάν τα εμβόλια έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη», απαντά στην ερώτηση εάν ο ίδιος θα εμβολιαζόταν με το εμβόλιο Sputnik-V ή με ένα κινεζικό εμβόλιο, και προσθέτει ότι «στα εμβόλια μετρά αποκλειστικά και μόνον η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η γρήγορη διαθεσιμότητα, και όχι οι γεωπολιτικές διαμάχες».

Για τον «επί του παρόντος μη βέλτιστο εφοδιασμό» των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμβόλια, ο Καγκελάριος Κουρτς καθιστά υπεύθυνες κυρίως τις δυσκολίες παράδοσης καθώς και την «ταχύτητα έγκρισης» τους, θεωρώντας, όπως τονίζει, «προβληματικό, το πόσο γραφειοκρατικά και αργά εργάζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κατά την έγκριση των εμβολίων».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σεμπάστιαν Κουρτς υπεραμύνεται των βημάτων ανοίγματος του τρίτου lockdown στην Αυστρία από την Δευτέρα, δηλώνοντας, ωστόσο, ταυτόχρονα «σίγουρος ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι εξαιρετικά σκληροί».

Ο Αυστριακός Καγκελάριος φαίνεται να αναθεωρεί μερικώς την πρόγνωση του που είχε επαναλάβει στα μέσα Ιανουαρίου για «επιστροφή στην κανονικότητα το καλοκαίρι», αναφέροντας χαρακτηριστικά «υποθέτω, ότι η κατάσταση το καλοκαίρι θα είναι σαφώς καλύτερη λόγω των εμβολιασμών, και ότι θα μπορούμε να επιστρέψουμε σε μεγάλες περιοχές της κανονικότητας».