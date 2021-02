Αθλητικά

ΠΑΟΚ: “Γκέλα” στο ντεμπούτο του Καγκάβα

Ο Απόλλων Σμύρνης λίγο έλειψε να πάρει ακόμη και τη νίκη στην Τούμπα.

Ο Απόλλων Σμύρνης ήταν ο κερδισμένος από τον αγώνα της Τούμπας, αφού πήρε πολύτιμη ισοπαλία (2-2) από τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ, που άφησε άλλους δύο βαθμούς στο “καλάθι των αχρήστων” μετά από μια μέτρια εμφάνιση που δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από πάθος και πείσμα, αλλά όχι και ανάλογη ποιότητα. Μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο παίχτηκε ελάχιστο ποδόσφαιρο με τις άσκοπες καθυστερήσεις για λόγους σκοπιμότητας.

Στο 12΄ σουτ του Μουργκ έξω από την περιοχή που πέρασε άουτ ήταν η πρώτη αξιόλογη τελική του ΠΑΟΚ στον αγώνα. Η επόμενη φάση που ισοδυναμεί και με ευκαιρία έγινε στο 23΄, αλλά το σουτ του Κρμέντσικ μπλόκαρε ο Βέρουλστ.

Η επιθετικότητα του ΠΑΟΚ αξιοποιήθηκε στο 29΄ με ωραίο σουτ του Ουάρντα, σε μια φάση όπου η άμυνα του Απόλλωνα λόγω σύγχυσης δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο Αιγύπτιος ως τελικός παραλήπτης της μπάλας την έστειλε με αριστερό σουτ στην γωνία.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τα “δόντια” τους στο 36΄. Ο Σλίβκα επιτέθηκε, σούταρε και μόλις αστόχησε στην προσπάθειά του. Στο 43΄ ο Μουργκ έστειλε δυνατό σουτ στην αθηναϊκή εστία που μπλόκαρε ο Βέρουλστ.

Στην επανάληψη ο Απόλλωνας σύντομα ισοφάρισε. Στο 51΄ από απερίσκεπτο μαρκάρισμα του Ελ Καντουρί στον Ιωαννίδη, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι που αξιοποίησε ο Τσαμπούρης με εύστοχο χτύπημα ισοφαρίζοντας (1-1).

Ο ΠΑΟΚ αντεπιτέθηκε για να πάρει εκ νέου προβάδισμα και στο 62΄ απευθείας φάουλ του Βιερϊνια έδιωξε σε κόρνερ ο Βέρουλστ, που απέκρουσε και στο 69' σουτ του Ουάρντα.

Όμως ο Απόλλων ετοίμαζε την οδυνηρή έκπληξη για τους Θεσσαλονικείς. Στο 82΄ ο Μαρκ Φερνάντεζ πήρε την μπάλα στην περιοχή του “Δικεφάλου του Βορρά” και με υποδειγματικό πλασάρισμα την έστειλε στα δίχτυα του Ζίφκοβιτς για να γίνει το 1-2, δημιουργώντας ασφυξία στον ΠΑΟΚ, που αντί νίκης είδε για λίγο το φάσμα της πρώτης εντός έδρας ήττας.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88' με προβολή του Ινγκασον, μετά από πρώτη κεφαλιά του παρτενέρ του Βαρέλα. Το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού θύμιζε περισσότερο ποδοσφαιρική παρωδία, με τις αναίτιες και διαδοχικές καθυστερήσεις των φιλοξενούμενων προκειμένου να διατηρήσουν τον βαθμό της ισοπαλίας ως το τέλος, κάτι που τελικά το κατάφεραν μετά και την οκτάλεπτη καθυστέρηση που τηρήθηκε.

Ο ΠΑΟΚ έχασε άλλους δύο βαθμούς στο γήπεδό του μετά από μια μετριότατη εμφάνιση με πολλά λάθη, άλλα τόσα κενά και έλλειψη οργάνωσης σε κάθε γραμμή του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Περέιρα, Ίνγκασον, Βαρέλα, Βιεϊρίνια, Σβαμπ, Ελ Καντουρί (85΄ Λάμπρου), Ουάρντα, Μουργκ (72΄ Αντρ. Ζίβκοβιτς), Τζόλης (62΄ Καγκάβα), Κρμέντσικ (61΄ Σφιντέρσκι).

Απόλλων Σμύρνης (Γιώργος Παράσχος): Βέρουλστ, Ντομίνγκες, Κάλισιρ, Μπρούσιτς (65΄ Χουχούμης), Τσαμπούρης, Σλίβκα, Μπεντινέλι (76΄ Κιτόκο), Κολ (88΄ Βιτλής), Μπαξεβανίδης, Ιωαννίδης, Ντάουντα (65΄ Φερνάντεζ).