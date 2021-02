Πολιτική

Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Κύπρο και Ισραήλ

Σε Κύπρο και Ισραήλ μεταβαίνει την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός. Με ποιους θα συναντηθεί.

Αύριο, Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει διαδοχικές επισκέψεις στην Κύπρο και στο Ισραήλ.

Το πλήρες πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα έχει ως εξής:

Στις 11.15, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και στη συνέχεια οι δύο αντιπροσωπείες θα έχουν διευρυμένες συνομιλίες.

Στις 12.15, οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον Τύπο και στη συνέχεια θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας.

Στις 16.45, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu και στη συνέχεια οι δύο αντιπροσωπείες θα έχουν διευρυμένες συνομιλίες.

Στις 18.00, οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον Τύπο.