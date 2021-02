Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

733 νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την καθιερωμένη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ σχετικά με την πορεία της πανδημίας. Οκτώ από αυτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων, 360 προέρχοναι από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ 76 από τη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμό προκαλεί επίσης στους επιστήμονες το υψηλό ιικό φορτίο που καταγράφεται στην Αχαΐα, όπου καταγράφηκαν 71 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ