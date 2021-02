Κοινωνία

Lockdown: Ερημιά τη νύχτα – Κοσμοπλημμύρα το πρωί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άδειασαν οι δρόμοι το απόγευμα του Σαββάτου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Προβληματισμός για τον συνωστισμό το πρωί.​

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Άδειες, έρημες πόλεις τη νύχτα…. Γεμάτες από κόσμο που περπατά στη λιακάδα τη μέρα… Ο συνωστισμός μεταφέρθηκε στα πάρκα και τις παραλίες.

Όταν το ρολόι έδειξε 6 το απόγευμα του Σαββάτου, οι τελευταίοι πολίτες έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και λίγο αργότερα οι δρόμοι άδειασαν.

Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι της Αστυνομίας με σαρωτικά μπλόκα σε πολλές περιοχές. Σταματούσαν όλα τα αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους, ήλεγχαν ότι οι οδηγοί είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι παραβάτες έπαιρναν το σχετικό πρόστιμο πριν συνεχίσουν.

Ανησυχία προκαλούν στους επιστήμονες τα μεταλλαγμένα στελέχη κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας, ενώ ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, προβλέπει κορύφωση του “τρίτου κύματος” της πανδημίας το Πάσχα. Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες που θα ανοίξουν οι πλατφόρμες για τις επόμενες ηλικιακές ομάδες που θα αρχίσουν να εμβολιάζονται. Πλέον, δημιουργούνται δύο παράλληλα συστήματα εμβολιασμού που δεν θα πρέπει να διασταυρώνονται μεταξύ τους.

Οι πολίτες που εμβολιάζονται με το εμβόλιο της Pfizer, με την επόμενη ηλικιακή ομάδα (75-79 ετών) να ακολουθεί.

Οι πολίτες 60-64 ετών που θα εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraΖeneca, η χορήγηση του οποίου έχει απαγορευτεί για τους άνω των 65.