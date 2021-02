Αθλητικά

Super League: Νέο “περίπατο” ο Ολυμπιακός

Την ενδέκατη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο «Γ. Καραϊσκάκης» πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του ΟΦΗ.

Την ενδέκατη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο «Γ. Καραϊσκάκης» πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ για την 21η αγωνιστική της Super League. Ο Εμβιλά στο 19΄, ο Μασούρας στο 37΄ και ο Ελ Αραμπί στο 68΄ πέτυχαν τα γκολ των «ερυθρολεύκων», που συνεχίζουν τον... καλπασμό τους προς τον τίτλο. Έχασε πέναλτι ο Φορτούνης (79΄), ντεμπούτο με τους πρωταθλητές έκανε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ενώ αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Μπρούμα.

Οι γηπεδούχοι πήραν από το ξεκίνημα τα ηνία του ματς και πλησίασαν το γκολ στο 8ο λεπτό, όταν μετά από κόρνερ του Βαλμπουενά και κεφαλιά του Μπα, ο Εμβιλά δεν πρόλαβε από κοντά να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Βάτερμαν έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Μασούρα. Το γκολ έμοιαζε θέμα χρόνου και ήρθε στο 19΄ με σουτ του Εμβιλά έξω από την περιοχή, αφού προηγήθηκε απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Ελ Αραμπί, που πλάσαρε σε κενή εστία αλλά είδε τον Λυμπεράκη να έρχεται σαν... καμικάζι και να διώχνει.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και διπλασίασε τα τέρματά του στο 37΄. Από λάθος του Βαφέα, ο Βαλμπουενά έγινε κάτοχος της μπάλας και έδωσε την ασίστ στον Μασούρα, που πλάσαρε εύστοχα τον Βάτερμαν. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Μπρούμα να αποχωρεί λόγω ενοχλήσεων και να αντικαθίσταται από τον Φορτούνη, ο οποίος μάλιστα είχε ένα καλό σουτ στο 44΄ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε από το VAR γκολ του Ελ Αραμπί, με τον Μαροκινό να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ.

Στο δεύτερο μέρος ο Πέδρο Μαρτίνς έδωσε ένα 30λεπτο στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, που έκανε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα, ενώ αντίθετα δεν χρησιμοποίησε τον έτερο νεοαποκτηθέντα, Κένι Λαλά. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 3-0 στο 68΄, με τους Σεμέδο και Ελ Αραμπί να πιάνουν... μαζί την κεφαλιά μετά από φάουλ του Φορτούνη, με το γκολ να πιστώνεται τελικά στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, που έφτασε τα 16 τέρματα. Στο 78΄ ο Τιάγκο Σίλβα κέρδισε πέναλτι από τον Σελίμοβιτς, αλλά ο Φορτούνης που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και άουτ. Ο ΟΦΗ στα τελευταία λεπτά έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω τραυματισμού του Σελίμοβιτς (είχαν ολοκληρωθεί οι αλλαγές) και οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ, χωρίς να τις εκμεταλλευθούν.

Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Ανδρούτσος, Ρέαμπτσιουκ, Μασούρας - Ουές, Σελίμοβιτς

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ρέαμπτσιουκ, Μπα (64΄ Παπασταθόπουλος), Σεμέδο, Ανδρούτσος, Καμαρά, Εμβιλά, Βαλμπουενά (64΄ Τιάγκο Σίλβα), Μασούρας (70΄ Ραντζέλοβιτς), Μπρούμα (40΄ Φορτούνης), Ελ Αραμπί (70΄ Χασάν)

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, Κοροβέσης (62΄ Γιαννούλης), Λυμπεράκης, Διαμαντής (61΄ Μίγγος), Σελίμοβιτς, Ουές, Στάρτζεον (77΄ Καστάινιος), Βαφέας (78΄ Ντε Γκουζμάν), Στάικος, Γρίβας, Γκαργκαλατζίδης (62΄ Σαρδινέρο)