Αστέρας Τρίπολης: Μεγάλο διπλό στο Βόλο και play off

Συνεχίζουν το σερί οι "Αρκάδες" και βλέπουν Ευρώπη.

Ο Αστέρας Τρίπολης «κλείδωσε» ουσιαστικά από σήμερα θέση στα πλέι-οφ της Super League, καθώς με γκολ του Φερνάντεθ στο 28΄ νίκησε 1-0 το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Πέντε αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι Αρκάδες βρίσκονται στο +11 από τον έβδομο Ατρόμητο και μοιάζει απίθανο να μείνουν εκτός εξάδας.

Ανώτεροι οι φιλοξενούμενοι από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, απείλησαν μόλις στο 2΄ με άστοχο σουτ του Φερνάντεθ και τελικά έφτασαν στο γκολ στο 28΄, με κεφαλιά του ίδιου παίκτη, μετά από σέντρα του Άλβαρες. Ο Άνχελ Λόπεθ προσπάθησε να αλλάξει την κακή εικόνα της ομάδας του με δύο αλλαγές πριν τελειώσει το ημίχρονο και είδε τον Δουβίκα να πλησιάζει την ισοφάριση στο 41΄, όταν ο νεαρός φορ ξεμαρκαρίστηκε πολύ ωραία μέσα στην περιοχή, αλλά αστόχησε στην τελική προσπάθεια.

Το β΄ ημίχρονο ξεκίνησε με τον Μπαράλες να χάνει μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα, καθώς αστόχησε σε τετ-α-τετ. Οι Αρκάδες δεν κατάφεραν να «καθαρίσουν» το ματς και προς το τέλος έδωσαν χώρους στον Βόλο, που όμως δεν μπόρεσε να τους αξιοποιήσει. Οι φιλοξενούμενοι στο 83΄ πέτυχαν γκολ με τον Λεό Τιλίκα, το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ του Φερνάντεθ στο ξεκίνημα της φάσης, αλλά στο τέλος πανηγύρισαν τη νίκη με την οποία «σφραγίζουν» τη θέση στα πλέι-οφ και θα διεκδικήσουν μία θέση στην Ευρώπη.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Γκρίλο, Περέα - Σουάρεθ, Βαλιέντε, Μπαράλες

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Σάντσες, Φεράρι, Γκρίλο (38΄ Μίλοκ), Μήτογλου, Ριένστρα, Τσοκάνης (86΄ Κολόμπο), Μαρτίνες (75΄ Κρητικός), Δουβίκας, Μπαρτόλο, Νίνης (39΄ Περέα)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Γκαρσία (90΄+ Κώτσιρας), Άλβαρες, Καστάνο, Σουάρεθ, Βαλιέντε, Μουνάφο (67΄ Ιγκλέσιας), Φερνάντεθ (90΄ Πασαλίδης), Σίτο (68΄ Λεό Τιλίκα), Ρέτζις (80΄ Ριέρα), Μπαράλες