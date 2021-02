Αθλητικά

Άρης: Σπουδαία νίκη επί της ΑΕΚ

Μέγας ο Άρης στο ΟΑΚΑ. Διπλό και δεύτερη θέση.

Την πιο σπουδαία νίκη του στην εφετινή σεζόν πέτυχε ο Άρης, που πέρασε από το ΟΑΚΑ με 2-0 επί της ΑΕΚ (29΄ Ρόουζ, 90΄ Σίλβα) για την 21η αγωνιστική της Super League. Μία νίκη που φέρνει την ομάδα του Άκη Μάντζιου μόνη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με διαφορά δύο βαθμών από την τρίτη την οποία μοιράζονται ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

Το 4-3-3 που επέλεξε ο Μανόλο Χιμένεθ, χωρίς δημιουργικό μέσο στην τριάδα των χαφ, αποδείχθηκε εύκολος γρίφος για τον Άκη Μάντζιο. Ο Άρης μπλόκαρε την τροφοδοσία στον Λιβάι Γκαρσία, «σημάδεψε» επιθετικά τον άπειρο Ραντόνια και κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο πρώτο ημίχρονο.

Δύο φορές πλησίασε το γκολ, αλλά οι τελικές προσπάθεις του Μπρούνο Γκάμα ήταν... τραγικές, όμως την τρίτη οι Θεσσαλονικείς δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Στο 29΄ ο Γκάμα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Δεληζήσης εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Νεντελτσεάρου και πήρε την κεφαλιά, για να ακολουθήσει νέα αδράνεια από τον Αθανασιάδη που έδωσε τη δυνατότητα στον Ρόουζ να γράψει από κοντά το 0-1.

Έτσι ο Χιμένεθ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει τρεις αλλαγές με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει και στο προηγούμενο εντός έδρας ματς της ΑΕΚ εναντίον του ΠΑΣ Γιάννινα, όπου επίσης βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-1.

Ο Άρης έχασε δύο ευκαιρίες να «τελειώσει» το ματς. Η πρώτη στο 48΄ μετά από λάθος του Μάνταλου, αλλά ακόμα μεγαλύτερο του Μπερτόλιο που δεν λειτούργησε σωστά την τελική προπάθεια. Η δεύτερη στο 67΄ όταν ο Ματέο Γκαρσία έκανε... βόλτα στην περιοχή της ΑΕΚ και πλάσαρε από πλάγια θέση πάνω στον Αθανασιάδη που είχε κλείσει τη γωνία του.

Χρειάστηκε να περάσουν 70 λεπτά για να κάνει μία αξιόλογη επιθετική προσπάθεια η ΑΕΚ. Ο Μαχαίρας με «ξερό» σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Κουέστα. Θα ήταν άδικο για την εξαιρετική εμφάνιση του Αρη να φύγει από το ΟΑΚΑ με κάτι λιγότερο από τους τρεις βαθμούς. Αυτό πιστοποιήθηκε στην εκπνοή του αγώνα όταν ο Σίλβα με πλασέ από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Διαιτητής: Αντρίς Τραϊμάνις (Λετονία)

Κίτρινες: Σιμόες, Κρίστιτσιτς - Σούντγκρεν

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Ραντόνια (46΄ Νταντσένκο), Λόπες, Λάτσι, Νεντελτσιάρου, Σιμόες (46΄ Μάνταλος), Σιμάνσκι (79΄ Τάνκοβιτς), Κρίστιτσιτς, Γκαρσία, Αλμπάνης (46΄ Μαχαίρας), Ανσαριφάρντ (59΄ Ολιβέιρα)

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Δεληζήσης, Ρόουζ, Σάκιτς, Τζέγκο, Σάσα (84’ Κάτσε), Γκάμα (84΄ Μπρούνο), Ματέο Γκαρσία (84΄ Ματίγια), Μπερτόλιο (74΄ Σίλβα), Μαντσίνι (66΄ Μάνος).