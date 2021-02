Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ελπίδες από νέο εισπνεόμενο φάρμακο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των δοκιμών ενός νέου φαρμάκου κατά της COVID-19.

Του Λευτέρη Πράσινου

Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα που έρχονται από το Ισραήλ για ένα εισπνεόμενο σκεύασμα, που εστιάζει στην εξουδετέρωση της επίδρασης της κυτοκίνης. Μίας δυνητικά θανατηφόρας, ανοσολογικής αντίδρασης, στη λοίμωξη του κορονοϊού, που η ιατρική κοινότητα θεωρεί πως ευθύνεται για πολλούς από τους θανάτους.

Κατά τη νέα θεραπεία, που ανέπτυξε ο Καθηγητής Ναντίρ Άμπερ, σε 30 ασθενείς με μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα, χορηγήθηκε το εν λόγω φάρμακο, με 29 από αυτούς να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, αφού έλαβαν τη θεραπεία σε διάστημα από 3 έως 5 ημέρες. Ποσοστό αποτελεσματικότητας δηλαδή, κάπου 96%! Και όλα αυτά μετά την εισπνοή του φαρμάκου μόνο μία φορά!

Προς το παρόν, καμία επίσημη υγειονομική Αρχή δεν έχει εγκρίνει το σκεύασμα, ωστόσο Ισραηλινοί επιστήμονες δηλώνουν πεπεισμένοι ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη θα μπορούσε να βάλει τέλος στον εφιάλτη της πανδημίας.