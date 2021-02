Κοινωνία

Στοιχεία-σοκ για την κακοποίηση παιδιών στην Ελλάδα (βίντεο)

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο θύτης προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον.