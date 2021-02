Κοινωνία

Lockdown: “Φρένο” στα ταχύπλοα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλειστές παραμένουν οι σχολές χειριστών ταχύπλοων σκαφών. Στην αναμονή οι υποψήφιοι για την απόκτηση διπλωμάτων.