Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Αγώνας δρόμου για τον εμβολιασμό

Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες θανάτους σε 24 ώρες.

Ένα σύνολο 12.014,288 Βρετανών έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, καθώς οι αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να εμβολιάσουν τους πολίτες.

Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι το τελευταίο 24ωρο κατέγραψε 15.845 κρούσματα του νέου κορονοϊού και 373 θανάτους που επήλθαν μέσα σε διάστημα 28 ημερών μετά τη διάγνωση με COVID-19 των ασθενών.