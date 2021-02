Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι ταπείνωσε τη Λίβερπουλ

Τα τραγικά λάθη του Άλισον “χάρισαν” στη Σίτι μία επιβλητική επικράτηση στο Άνφιλντ.

Ο Άλισον Μπέκερ είχε σήμερα τη χειρότερη απόδοση της καριέρας του και “κρέμασε” τη Λίβερπουλ, δίνοντας τη δυνατότητα στη Μάντσεστερ Σίτι να πάρει την πρώτη της νίκη στο Άνφιλντ μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, με το εντυπωσιακό 4-1, για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ, από τους καλύτερους στον κόσμο, έκανε δύο λάθη, προσφέροντας ουσιαστικά ισάριθμα γκολ, μέσα σε τρία λεπτά, στους Γκουντογκάν (73') και Στέρλινγκ (76'), ενώ είχε ευθύνη και στο τέταρτο τέρμα, που πέτυχε ο Φιλ Φόντεν στο 83ο λεπτό.

Η Σίτι ήταν καλύτερη στο ματς και έδειξε πως πολύ δύσκολα θα χάσει τον φετινό τίτλο, ενώ η Λίβερπουλ έμεινε δέκα βαθμούς πίσω από την κορυφή, δεν έχει, πλέον, βλέψεις για να υπερασπιστεί το πρωτάθλημα, που κατέκτησε πέρυσι μετά από 30 χρόνια, ενώ κινδυνεύει ακόμη και να μείνει εκτός τετράδας και Champions League!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπόρεσε να προηγηθεί με τον Γκουντογκάν, όταν αστόχησε σε πέναλτι στο 37', αλλά στο 49ο λεπτό ο Γερμανός διεθνής μέσος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Λίβερπουλ ισοφάρισε με το εύστοχο πέναλτι του Σαλάχ (63'), αλλά στη συνέχεια οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα κυριάρχησαν στο γήπεδο και με τη ...βοήθεια του Άλισον, έφθασαν στον θρίαμβο.

Να σημειωθεί πως στα τελευταία λεπτά αγωνίστηκε, ως αλλαγή, και ο Κώστας Τσιμίκας για τους γηπεδούχους.