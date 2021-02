Κοινωνία

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά το μπλάκαουτ

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στο ΑΔΜΗΕ στον Ασπρόπυργο.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο λεκανοπέδιο Αττικής και στην Πελοπόννησο, έπειτα από τις εκτεταμένες διακοπές που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 23:00 χθες Κυριακή εξαιτίας πυρκαγιάς στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου του ΑΔΜΗΕ στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, στην Αττική η λειτουργία του δικτύου επανήλθε εντός 40 λεπτών και στην Ανατ. Πελοπόννησο εντός 55 λεπτών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι σε συνέχεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου του ΑΔΜΗΕ και προκάλεσε προβλήματα στην Αττική αλλά και στην Πελοπόννησο, τα συνεργεία του κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες έτσι ώστε έως αυτή την ώρα να έχουν ηλεκτροδοτηθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους οι περιοχές που επηρεάστηκαν.

Στην Αττική επανηλεκτροδοτήθηκαν το κέντρο της Αθήνας και οι περιοχές Αιγάλεω, Κορυδαλλός, Πειραιάς, Φάληρο και Νέα Σμύρνη, ενώ στη Δυτική Αττική οι περιοχές Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μέγαρα. Στην Πελοπόννησο οι περιοχές Κόρινθος, Ναύπλιο, Τρίπολη, Σπάρτη και Καλαμάτα όπως επίσης και η Αίγινα, Πόρος και Αγκίστρι.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσουν να εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθούν μεμονωμένες αναχωρήσεις Μέσης Τάσης στις περιοχές που επηρεάστηκαν.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα.

Μεικτό κλιμάκιο της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος μετέβη, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, επιτόπου και διενεργεί έρευνα για τα αίτια της φωτιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν δύο (2) ειδικά πυροσβεστικά οχήματα κατάσβεσης πυρκαγιών σε διυλιστήρια και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Επίσης, συνδρομή παρείχε η Πολιτική Προστασία με 4 υδροφόρες ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ ήταν παρούσες από την πρώτη στιγμή.

Στον τόπο της πυρκαγιάς παραμένουν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο Αρχηγός του ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, ενώ ο Νίκος Χαρδαλιάς συντονίζει από το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται ασταμάτητα προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθούν μεμονωμένες αναχωρήσεις στις περιοχές που επηρεάστηκαν, αναφέρει ο Διαχειριστής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο, τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό της ΑΔΜΗΕ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν δύο (2) ειδικά πυροσβεστικά οχήματα κατάσβεσης πυρκαγιών σε διυλιστήρια και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Επίσης, συνδρομή παρείχε η Πολιτική Προστασία με 4 υδροφόρες ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ ήταν παρούσες από την πρώτη στιγμή.

Εξ αιτίας της διακοπής ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής οι Πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε 18 περιπτώσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες στις περιοχές: Καλλιθέα, Καισαριανή, Κεραμικός, Πετράλωνα, Αιγάλεω, Κερατσίνι, Κορυδαλλός.

Μεικτό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.