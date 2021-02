Πολιτική

Μπορέλ: Ευρώπη και Ρωσία βγαίνουν εκτός πορείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήσυχος εμφανίστηκε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, μετά την επίσκεψή του στη Μόσχα.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ επιστρέφοντας από τη Μόσχα εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία του μετά την άρνηση των ρωσικών αρχών να κάνουν έναν "πιο εποικοδομητικό" διάλογο με την ΕΕ και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να "εξετάσουν τις συνέπειες", οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κυρώσεις.

"Οι ρωσικές αρχές δεν θέλησαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λυπηρό και θα πρέπει να εξετάσουμε τις συνέπειες. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα, και ναι, αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κυρώσεις", έγραψε σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Twitter κατά την επιστροφή του από τη Μόσχα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συνεδριάσουν στις 22 Φεβρουαρίου για να εξαγάγουν συμπεράσματα μετά την αποστολή που πραγματοποίησε ο Ζοσέπ Μπορέλ από τις 4 έως τις 7 Φεβρουαρίου και να αποφασίσουν για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην απόρριψη από το Κρεμλίνο των αιτημάτων των Ευρωπαίων ηγετών για απελευθέρωση του ηγέτη της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι και για την απέλαση τριών διπλωματών της ΕΕ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Η απόφαση να επιβληθούν κυρώσεις αναμένεται να υιοθετηθεί ομόφωνα έπειτα από πρόταση των κρατών μελών. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δεν προτείνει, μπορεί μόνο να συστήσει, αυτό κάνει στα πρακτικά της αποστολής του.

"Επέστρεψα στις Βρυξέλλες με βαθιά ανησυχία όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της ρωσικής κοινωνίας και τις γεωστρατηγικές επιλογές της Ρωσίας", γράφει.

"Η συνάντησή μου με τον υπουργό Λαβρόφ και τα μηνύματα που εστάλησαν από τις ρωσικές αρχές κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης επιβεβαίωσαν ότι η Ευρώπη και η Ρωσία βγαίνουν εκτός πορείας. Φαίνεται ότι η Ρωσία αποσυνδέεται σταδιακά από την Ευρώπη και θεωρεί ότι οι δημοκρατικές αξίες αποτελούν υπαρξιακή απειλή", υποστηρίζει.

"Αν θέλουμε έναν ασφαλέστερο κόσμο για αύριο, πρέπει να ενεργήσουμε σήμερα με αποφασιστικότητα και να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ρίσκα", καταλήγει.