Οικονομία

Lockdown: παρουσιάζονται τα νέα μέτρα στήριξης

Ο Σταϊκούρας εξειδικεύει τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Τι θα γίνει με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και το «πάγωμα» ενοικίων.

Στην εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε την περασμένη Παρασκευή ο πρωθυπουργός, θα προβεί σήμερα στις 9.00 ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ αναμένεται να ανακοινώσει και ενισχύσεις σε συγκεκριμένους κλάδους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης ανήλθε πέρυσι σε 24 δισ. ευρώ, ενώ για το 2021 έχουν έως σήμερα υπολογιστεί 7,5 δισ. ευρώ. Ειδικά μέσω των «επιστρεπτέων προκαταβολών», το υπουργείο χορήγησε στις επιχειρήσεις ρευστότητα ύψους 5,5 δισ. ευρώ, ενώ τους πρώτους μήνες του 2021 θα διατεθούν περίπου 3 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις αμέσως προσεχείς ημέρες θα καταβληθούν 250 εκατ. ευρώ από την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5», η οποία είχε βελτιωμένο αλγόριθμο. Όσον αφορά στην απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή ενοικίων για τον Μάρτιο, με τα σημερινά δεδομένα, το μέτρο επεκτείνεται στους κλειστούς κλάδους με κυβερνητική εντολή, οπότε περιλαμβάνει και άλλες κλειστές επιχειρήσεις πέραν της εστίασης. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα λάβουν από το κράτος αφορολόγητη αποζημίωση στο 80%.