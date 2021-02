Κόσμος

Ιμαλάια: Δραματικές εικόνες μετά την κατάρρευση παγετώνα

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται, θαμμένοι κάτω από χώματα και λάσπες, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο.

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βόρεια Ινδία όταν κατέρρευσε τμήμα παγετώνα των Ιμαλαΐων, σύμφωνα με νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποίησαν.

Η κατάρρευση του τμήματος του παγετώνα σε ποταμό προκάλεσε ξαφνικές πλημμύρες.

«Συνολικά, διασώθηκαν 15 άνθρωποι και ανασύρθηκαν 14 πτώματα σε διάφορες τοποθεσίες μέχρι στιγμής», ανέφερε μέσω Twitter η κυβέρνηση του ομόσπονδου κράτους Ουταραχάντ, στη βόρεια Ινδία, την επομένη της καταστροφής.

Αξιωματούχοι τόνιζαν χθες ότι αγνοούνται τουλάχιστον 125 άνθρωποι.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ινδίας έθεσε το βόρειο τμήμα της χώρας σε κατάσταση συναγερμού.