Κόσμος

Μπάιντεν – κορονοϊός: αργεί ακόμη η συλλογική ανοσία

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότεροι από 40 εκ. εμβολιασμοί, ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ συνιστά υπομονή.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εκτιμά ότι θα είναι δύσκολο η χώρα του να φθάσει στην επιλεγόμενη ανοσία της αγέλης, δηλαδή στην ανοσοποίηση τουλάχιστον του 75% του πληθυσμού για τον νέο κορονοϊό, πριν από τα τέλη του καλοκαιριού.

Θα «είναι πολύ δύσκολο» να επιτευχθεί η συλλογική ανοσία «πριν από το τέλος του καλοκαιριού», σημείωσε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS News.

Ως χθες Κυριακή το πρωί (τοπική ώρα), στις ΗΠΑ είχαν χορηγηθεί οι 41.210.937 από το σύνολο 59.307.800 δόσεων εγκεκριμένων εμβολίων που είχαν διανεμηθεί σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με δεδομένα των ομοσπονδιακών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).