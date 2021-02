Κόσμος

Κορονοϊός - Μόναχο: κινητοποιήσεις εναντίον των περιοριστικών μέτρων

Η γερμανική αστυνομία, η οποία ανέπτυξε περίπου 500 μέλη της στις κινητοποιήσεις, κατέγραψε αρκετές παραβιάσεις του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μασκών.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού οι οποίες οργανώθηκαν στο κέντρο του Μονάχου χθες Κυριακή.

Μια αυτοκινητοπορεία πέρασε από αρκετά τμήματα του κέντρου της γερμανικής μεγαλούπολης χθες το απόγευμα. Συμμετείχαν περίπου 200 άνθρωποι με 95 οχήματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μια δεύτερη κινητοποίηση, συγκέντρωση στην οποία πήραν μέρος περίπου 250 άνθρωποι, έγινε αργότερα στην πλατεία Γκεσβίστερ-Σολ. Ήταν επίσης παρόντες αντιδιαδηλωτές, όχι πολύ περισσότεροι από δέκα.

