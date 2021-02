Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: λύτρωση στην εκπνοή

Οι Καταλανοί πέτυχαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους αν και «καρδιοχτύπησαν».

Συνέχεια στο νικηφόρο σερί της (6-0) έδωσε η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπέτις, έστω κι αν αγχώθηκε για 87΄ λεπτά. Οι Καταλανοί πέρασαν νικηφόρα (3-2) από το «Benito Villamarin», με τον Τρινκάο να τους «λυτρώνει» τρία λεπτά πριν τη λήξη.

Με τον Μέσι στον πάγκο στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι... αλώνιζαν και στο 38΄ άνοιξαν το σκορ με τον Ιγκλέσιας. Ωστόσο, ο Ρόναλντ Κούμαν «αφυπνίστηκε» στην επανάληψη, πέρασε τον «ψύλο» στον αγωνιστικό χώρο στο 57΄ και δύο λεπτά αργότερα ο Μέσι ισοφάρισε σε 1-1.

Η Μπαρτσελόνα πήρε προβάδισμα νίκης στο 68΄, μετά από αυτογκόλ του Ρουίθ, αλλά ο ίδιος εξιλεώθηκε στο 75΄, γράφοντας στον φωτεινό πίνακα το 2-2. Τελικά, οι αλλαγές του δευτέρου ημιχρόνου ήταν αυτές που έσωσαν την παρτίδα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Τρινκάο, ο οποίος είχε μπει αλλαγή στο 57΄ μαζί με τον Μέσι χάρισε στους Καταλανούς το «τρίποντο» στο 87΄.