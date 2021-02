Οικονομία

Lockdown: αγορά τεσσάρων ταχυτήτων - αναλυτικός οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές επιτρέπεται το click inside και σε ποιες επανήλθε το click away. Πού ισχύει το καθολικό lockdown. Πώς λειτουργούν κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, ΚΤΕΟ.

Τεσσάρων ταχυτήτων είναι από σήμερα η αγορά σε ολόκληρη τη χώρα, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο που φέρει η κάθε περιφέρεια και την κατηγορία στην οποία εντάσσεται: επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών.

Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική όπου τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν καθημερινά μόνο με click away, με προαιρετικό ωράριο από 07.00 έως 20.00. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτά μόνο σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, φούρνοι, βενζινάδικα και καταστήματα τροφίμων με ωράριο 07.00 έως 17.00.

Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Το Σάββατο οι εν λόγω υπηρεσίες θα μένουν κλειστές.

Πού ισχύει το καθολικό lockdown

Στους Δήμους Πατρέων, Χαλκιδέων, Αγίου Νικολάου Λασιθίου, Μυκόνου και Θήρας, που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων αναστέλλεται, όπως αναστέλλεται και η λειτουργία των κομμωτηρίων. σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, φούρνοι, βενζινάδικα και καταστήματα τροφίμων θα λειτουργούν.

Που ισχύει το click inside

Σε Λέσβο, Ζάκυνθο, Εορδαία, Θήβα και Τανάγρα, Σπάρτη, Ανδραβίδα – Κυλλήνη, Τέμποι, ο Πύδνα – Κολινδρο, και στους Δήμους Διρφυών – Μεσσαπίων και Ρεθύμνης, που βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, πέραν του click away θα ισχύει και το click inside στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου.

Στις συγκεκριμένες περιοχές, τα κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, μονάδες φροντίδας σώματος, διαιτολογικά κέντρα θα λειτουργήσουν και το Σάββατο.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, που εντάσσονται στην κατηγορία επιτήρησης, η λειτουργία της αγοράς συνεχίζεται με ανοικτά καταστήματα.

Σούπερ Μάρκετ: Ποια προϊόντα δεν θα πωλούνται από Δευτέρα

Με αλλαγές άνοιξαν τα σούπερ μάρκετ σήμερα, καθώς αυξάνονται τα προϊόντα που δεν θα είναι διαθέσιμα για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, στις περιοχές που ισχύουν τα νέα μέτρα, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, θα απαγορεύεται η πώληση παιχνιδιών, υποδημάτων, ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών. Αντίθετα, κανονικά θα πωλούνται κουβέρτες, παντόφλες, θερμαντικά σώματα και άλλα είδη που έχουν σχέση με την παροχή ζέστης.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν τα προϊόντα που απαγορεύεται η απευθείας πώλησή τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο του click away ή μέσω παραγγελίας κι αποστολής στο σπίτι.

Στις περιοχές επιτήρησης δεν υπάρχουν περιορισμοί στις πωλήσεις.

Διαβάστε ακόμα:

Η ΚΥΑ για τα περιοριστικά μέτρα έως τις 8 Φεβρουαρίου