Παρασκευής στον ΑΝΤ1: Ανησυχία από την αύξηση των κρουσμάτων στις μεγάλες πόλεις

Η πολύωρη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο συνωστισμός το Σαββατοκύριακο και η αύξηση των κρουσμάτων.

«Απόλυτα θεμιτό» χαρακτήρισε ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, Δημήτρης Παρασκευής, το να υπάρχουν διαστάσεις απόψεων, στην Επιτροπή, σχολιάζοντας για την παρατεταμένη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Κληθείς να σχολιάσει τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν το Σαββατοκύριακο, είπε ότι ήταν αναμενόμενες, όμως επέμεινε στην τήρηση των συστάσεων.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μία αύξηση που μας ανησυχεί επειδή αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα, γι’αυτό και αντιδράσαμε γρήγορα ώστε να προλάβουμε έξαρση του τρίτου κύματος», επεσήμανε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να επιβληθούν νέα μέτρα, τόνισε ότι, στο τέλος της εβδομάδας θα αξιοποιηθούν και πάλι τα στοιχεία «κι αν χρειάζεται θα εισηγηθούμε νέα μέτρα».

Σημείωσε, πάντως, πως «το lockdown είναι ένα μέτρο που υπάρχει πάντα στη φαρέτρα μας, αλλά δεν είναι κάτι που αυτήν τη στιγμή χρειάζεται».