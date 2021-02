Πολιτική

Τατάρ: κυριαρχία του ψευδοκράτους και μετά συζήτηση για συνομοσπονδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Προτεραιότητά μας είναι να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ώστε να συνεχιστεί η παρουσία των Τουρκοκυπρίων για πάντα" τόνισε.

Έτοιμος να εξετάσει το μοντέλο συνομοσπονδίας εάν γίνει αποδεκτή η κυριαρχία των Τουρκοκυπρίων δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε συνέντευξή του σε Τούρκους δημοσιογράφους.

Κατά την συνέντευξη ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν μπορεί να υπάρξει συνομοσπονδία και απάντησε: “Εάν ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις, θέλουμε την αποδοχή της κυριαρχίας μας, εάν γίνει θα το εξετάσουμε αλλά δεν θέλουμε να του δώσουμε όνομα τώρα. Προτεραιότητά μας είναι να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ώστε να συνεχιστεί η παρουσία των Τουρκοκυπρίων για πάντα”.

Ο Τατάρ πρόσθεσε ότι είναι έτοιμοι να πάνε είτε στη Νέα Υόρκη είτε στη Γενεύη, όπου πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες τον Μάρτιο, για να εξηγήσουν τα αιτήματα και τις προτάσεις τους. “Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η “ΔΒΚ” υπάρχει και θα συνεχίσει τον δρόμο της, και τότε κάποια στην ατζέντα θα έρθει η αναγνώρισή της από κάποια κράτη”.

Υποστήριξε δε πως και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών παραδέχεται πως αν δεν υπάρξει συμφωνία οι Ελληνοκύπριοι θα χάσουν και η οικονομία τους θα στριμωχθεί.