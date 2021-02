Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: καταστράφηκαν δεκάδες δόσεις εμβολίων από το μπλακ άουτ

Γιατί καταστράφηκαν τα εμβόλια παρά το γεγονός ότι δούλεψε η γεννήτρια του φαρμακείου.

Έντεκα φιαλίδια εμβολίων για τον κορονοϊό που αντιστοιχούν σε 66 δόσεις καταστράφηκαν στο νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο κατά την χθεσινή διακοπή ρεύματος λόγω της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.

Ο κ. Γιαννακός μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι παρότι δούλεψε η γεννήτρια στο φαρμακείο του νοσοκομείου όπου είναι αποθηκευμένα τα εμβόλια, υπήρξε βλάβη στον πίνακα με αποτέλεσμα 11 φιαλίδια που αντιστοιχούν σε 66 δόσεις να καταστραφούν.

Οι εν λόγω δόσεις δεν ήταν για τους ασθενείς αλλά για πολίτες, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται ήδη στο εμβολιαστικό κέντρο του Δρομοκαΐτειου και αναμένουν να εμβολιαστούν.

Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο Υγείας και αποστέλλονται νέα εμβόλια για να μην ακυρωθούν τα ραντεβού.