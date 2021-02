“Η Φαμίλια”: Το μωρό και το εντελβάις (εικόνες)

Life

Η Μαίρη, ξαφνιάζοντας τους πάντες, παίρνει την απόφαση για το ποιος θα βαπτίσει την μπέμπα τους. Πάντα άξιος;

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

«Το μωρό και το εντελβάις»

Η κούραση του Γιάννη και της Μαίρης, από τη φροντίδα της μπέμπας, αρχίζει να «γράφει» επικίνδυνα. Οι δυο γονείς τα έχουν «παίξει»! Ο ψυχολόγος προσπαθεί να τους βοηθήσει, αλλά τα παιδιά στο σπίτι κινούνται προς την... αντίθετη κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, η Λίτσα πείθει τον Στάθη να μπουν οι δυο τους στη διαδικασία να φροντίσουν ένα... αυγό, ως προσομοίωση μωρού, ώστε να είναι έτοιμοι για όταν αξιωθούν να γίνουν γονείς. Η τύχη του αυγού αγνοείται, αφού, ως γνωστόν, αν δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν γίνεται. Άσχετο που δεν είναι η ομελέτα το ζητούμενο εδώ. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, η Μαίρη, ξαφνιάζοντας τους πάντες, παίρνει την απόφαση για το ποιος θα βαπτίσει την μπέμπα τους. Πάντα άξιος;

