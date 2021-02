Life

Σεξουαλική παρενόχληση: καταγγελία από ηθοποιό σε βάρος κωμικού (βίντεο)

Για χυδαία μηνύματα και απαράδεκτη συμπεριφορά κατηγορεί δημοφιλή ηθοποιό μια νεαρή συνάδελφός του. Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό".