ΠΟΕΣΕ: κάλεσμα στην κινητοποίηση “ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”

Για πότε έχει προγραμματιστεί η παράδοση των κλειδιών των επιχειρήσεων στην πλατεία Συντάγματος. Η υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφουν οι επαγγελματίες και το ψήφισμα στο Μαξίμου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) προχωρά στην κινητοποίηση «ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με σημερινή ανάρτησή του στην ηλεκτρονική του σελίδα δηλώνει ότι «στηρίζει σθεναρά τον αγώνα επιβίωσης των επιχειρήσεων Εστίασης και συναφών επαγγελμάτων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που δέχονται τεράστιο πλήγμα λόγω της πανδημίας και κινδυνεύουν από λουκέτα».

Ο κλάδος προχωρά, μετά από σχετικό κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) στην κινητοποίηση «ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», «Χωρίς άλλες πλέον αντοχές» όπως σημειώνει το επιμελητήριο.

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 οι επαγγελματίες της εστίασης θα παραδίδουν τα κλειδιά των επιχειρήσεών τους, υπογράφοντας και τη σχετική «Δήλωση πρώην επαγγελματία Εστίασης». Στην Αθήνα η σχετική δράση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Μετά τη συλλογή των κλειδιών και την αποστολή τους στην ομοσπονδία, αντιπροσωπεία 99 επαγγελματιών και ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ κάνοντας πορεία διαμαρτυρίας θα παραδώσουν το υλικό με ψήφισμα στο Μέγαρο Μαξίμου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΠΟΕΣΕ αναφέρει:

Με υποσχέσεις δεν αντιμετωπίζεται ο όλεθρος, δεν πληρώνονται οι υποχρεώσεις. Ο εμπαιγμός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο φόβος, η αγανάκτηση, η αβεβαιότητα μετατρέπονται σε απελπισία και οργή.

Παραδίδουμε με πόνο ψυχής τα κλειδιά των επιχειρήσεών μας

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (Αθήνα)

10.00 - 14.00

Πάρτε τα κλειδιά - Δώστε μας πίσω τις ζωές μας - Ανοίξτε το οξυγόνο

Η Υπεύθυνη Δήλωση που θα υπογράφουν οι επαγγελματίες, κατά την παράδοση των κλειδιών τους είναι η ακόλουθη:

Υπεύθυνη δήλωση πρώην επαγγελματία Εστίασης

Οι επιχειρήσεις Εστίασης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας βάζουν οριστικά λουκέτα. Καθημερινά, οι συνάδελφοι παραδίνονται σ ένα βάναυσο πόλεμο. Το τοπίο είναι θολό, τίποτα δεν ξεκαθαρίζεται και τα δελτία τύπου δεν αποτυπώνονται στην πραγματικότητα.

Με υποσχέσεις δεν αντιμετωπίζεται ο όλεθρος, δεν πληρώνονται οι απαιτήσεις. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε μόνο για να συντηρούμε τις θέσεις εργασίας, να στοιβάζουμε τιμολόγια και λογαριασμούς. Να συσσωρεύουμε χρέη και να βλέπουμε τις θυσίες και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να εξανεμίζονται.

Οι φωνές μας δεν ακούγονται δεν ευαισθητοποιούν τους κυβερνώντες. Η Εστίαση βρίσκεται πολλά χρόνια στην εντατική και αργοπεθαίνει . Απαιτεί διάσωση.

Ο εμπαιγμός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν βάζουμε πλάτη άλλο, καταντήσαμε από νοικοκυραίοι επαίτες. Οι οικογένειές μας στηρίζονται σε μας. Έχουμε δικαίωμα στην επιχειρηματικότητα.

Το ποτήρι ξεχείλισε, η οργή και η αγανάκτηση δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Αδυνατούμε να συνεχίσουμε. Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Η κοινωνία δεν θα απολαμβάνει πια τις υπηρεσίες μας.

Σας παραδίδουμε λοιπόν με πόνο, τα κλειδιά των επιχειρήσεων μας. Ξεκλειδώστε τη φυλακή μας. Επιχειρήστε εσείς, αφού θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό. Εμείς, πνιγήκαμε στον ωκεανό της αδιαφορίας, της εγκατάλειψης, των υποχρεώσεων , των δανείων, των οφειλών, της φτωχοποίησης . Πάρτε τα κλειδιά κι' ανοίξτε το οξυγόνο. Θέλουμε να ζήσουμε.

Υ.Γ Η πόρτα είναι κλειδωμένη 2 φορές. Τα λουλούδια θέλουν πότισμα, έχουν μαραθεί και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κομμένο, χρειάζεται επανασύνδεση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο καλύτερα μην το σηκώσεις. Οι λογαριασμοί βρίσκονται στο πρώτο τραπέζι δεξιά πίσω από την πόρτα.

Καλή επιτυχία και καλές δουλειές.

Ονοματεπώνυμο επαγγελματία………………..

Διακριτικός τίτλος επιχείρησης…………………

Πλήρης Διεύθυνση…………………………………..

Υπογραφή