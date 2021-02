Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας: Προτιμούμε lockdown από τεράστιο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις και τα αυξημένα κρούσματα. Τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και τον εμβολιασμό.

«Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση της πανδημίας. Αν χρειαστεί μέσα στη βδομάδα θα πάρουμε επιπρόσθετα μέτρα», δήλωσε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, διευκρινίζοντας ότι, «γεωγραφικά εστιάζουμε στην Αττική».

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφέρθηκε και στο ολικό lockdown, για το οποίο είπε πως «πάντα υπάρχει στο τραπέζι ως τελικό μέτρο». «Θα προτιμήσουμε ένα lockdown από το να δούμε έναν τεράστιο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία», είπε σχετικά.

Αναφορικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, σημείωσε πως αυτά της αφρικανικής μετάλλαξης είναι 6 στη χώρα μας, ενώ έχουν εντοπιστεί 403 της βρετανικής μετάλλαξης, κάτι που μεταφράζεται σε μεγάλη διασπορά.

«Αυτό το στέλεχος, επειδή είναι πιο μεταδοτικό, πιθανόν να επικρατήσει τους επόμενους μήνες», είπε και συμπλήρωσε πως «το στέλεχος αυτό φαίνεται πως είναι έως 40% πιο μεταδοτικό, ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις από μελέτες ότι είναι και πιο θανατηφόρο».

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στις μεταλλάξεις, είπε πως «ειδικά για τη βρετανική μετάλλαξη, τα εμβόλια έχουν καλή αποτελεσματικότητα. Για τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη έχουμε δεδομένα, εκτός από αυτά της AstraZeneca που δείχνουν μειωμένη αποτελεσματικότητα, αλλά ακόμα αρκετά σημαντική για να αποφευχθεί ο θάνατος ή η βαριά νόσηση. Και αυτό το στέλεχος, όμως, είναι πιο μεταδοτικό».

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ ανέφερε πως τους επόμενους μήνες ο εμβολιασμός θα εντατικοποιηθεί και σχετικά με την ανίχνευση κρουσμάτων μέσω ιχνηλάτησης είπε πως, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 30%.

Για το ενδεχόμενο τρίτης δόσης του εμβολίου για τις επόμενες μεταλλάξεις, είπε ότι αυτή τη στιγμή τα εμβόλια που έχουμε προσφέρουν πάρα πολύ καλή αποτελεσματικότητα.

«Όταν θα έρθουν τα εμβόλια και θα έχουμε την ποσότητα, θα φτάσουμε και τον στόχο των 2 εκατ. εμβολιασμών το μήνα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr