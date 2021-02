Οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που δεν πωλούνται από σήμερα

Νέα δεδομένα στα ράφια των σούπερ μάρκετ έφερε η επιστροφή του click away.

Με αλλαγές στα ράφια τους άνοιξαν σήμερα τα σούπερ μάρκετ, καθώς η επιστροφή του click away φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά.

Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, στις περιοχές αυξημένης επιτήρησης, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, απαγορεύεται η πώληση παιχνιδιών, υποδημάτων, ρούχων και ηλεκτρικών συσκευών.

Κουβέρτες, παντόφλες, θερμαντικά σώματα και ό,τι έχει να κάνει με παροχή ζέστης, αντιθέτως, θα πωλείται κανονικά.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν τα προϊόντα που απαγορεύεται η απευθείας πώλησή τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο του click away ή μέσω παραγγελίας κι αποστολής στο σπίτι.