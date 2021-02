Πολιτική

Πελώνη: Ανοικτές οι λαϊκές αγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο

Η ανακοίνωση της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου

Δεν θα ισχύσει το μέτρο της απαγόρευσης διεξαγωγής λαϊκών αγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος.

Η άρση του μέτρου, που επρόκειτο να ισχύσει απο το ερχόμενο Σάββατο δεν θα ισχύσει εν τέλει, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω συνωστισμός στα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα κλείσουν στις 17:00.

Την απόφαση για την άρση του μέτρου χαιρέτισε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε

Ερωτηθείσα για το ενεδεχομενο να μπει "κόφτης" τα sms στο 13033, η Αριστοτελία Πελώνη ανέφερε πως η κυβέρνηση αξιολογεί τα μέτρα, εξετάζοντας παράλληλα το αν είναι και εφαρμόσιμα.

Ακολούθως η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επιδημιολογική κατάσταση λέγοντας ότι «παρά τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, κατά την περασμένη εβδομάδα, το επιδημιολογικό φορτίο, παρέμεινε υψηλό στις «κόκκινες» περιοχές και αυξήθηκε σημαντικά και σε αρκετές άλλες. Γενικευμένη αύξηση των κρουσμάτων παρατηρήθηκε στην Αττική, όπου η κατάσταση κρίθηκε ανησυχητική. Αύξηση κρουσμάτων παρατηρήθηκε επίσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική. Αποφασίστηκε έτσι -ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων- η λήψη πρόσθετων μέτρων στις περιοχές αυτές, τα οποία ήδη εφαρμόζονται. Συγκεκριμένα:

Η λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων που είχαν ανοίξει γίνεται πλέον μόνο με τη μέθοδο του click away.

Το Σάββατο θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Με απόφαση της κυβέρνησης, και κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων, οι λαϊκές αγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν κανονικά το ερχόμενο Σάββατο, ώστε να επιμεριστούν οι καταναλωτές σε διαφορετικά σημεία.

Το Σάββατο και την Κυριακή η απαγόρευση της κυκλοφορίας ξεκινά στις 6 το απόγευμα (αντί στις 9) και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί».

Όπως είπε επίσης η κ. Πελώνη «ιδιαίτερα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο παρατηρήθηκε στους Δήμους της Θήρας, της Μυκόνου, της Χαλκίδας, της Πάτρας και του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Έτσι, στις περιοχές αυτές:

Έχει ανασταλεί η λειτουργία του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών που πρόσφατα είχαν ανοίξει, των Δικαστηρίων, αλλά και της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και η τέλεση λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών, με εξαίρεση τις κηδείες.

Έχει επίσης, ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών με εξαίρεση τα Δημοτικά σχολεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στους Δήμους της Μυκόνου και της Θήρας.

Η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του Δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι και στις περιοχές αυτές, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία από τις 6 το απόγευμα, μέχρι τις 5 το πρωί».

Και τόνισε: «Παίρνουμε μέτρα», όπως τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Ικαρία, «για να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, και να μην τρέχουμε πίσω από την πανδημία».

Επίσης υπογράμμισε: «Χρέος όλων είναι να τηρούμε σχολαστικά τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, ώστε να αποτρέψουμε ένα τρίτο κύμα, να σωθούν ζωές και να διασφαλίσουμε -με τη βοήθεια του εμβολιασμού- την ταχύτερη δυνατή απαλλαγή από την πρωτόγνωρη αυτή περιπέτεια».

Ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος είπε πως, «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Λευκωσία όπου αυτή την ώρα συναντάται με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης είναι ο συντονισμός των δύο κυβερνήσεων σε μια σημαντική συγκυρία για το Κυπριακό ενόψει και της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης που αναμένεται να συγκαλέσει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

«Υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη λύση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις συγκλίσεις των δύο πλευρών και το κοινοτικό κεκτημένο», τόνισε. Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα στηρίζει το διαπραγματευτικό κεκτημένο των Ηνωμένων Εθνών αποτέλεσμα πολυετούς διαπραγματευτικής προσπάθειας, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί. Στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό καθώς και τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Η κ. Πελώνη ανέφερε ότι, «ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου, στις 16.45 θα έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντικείμενο της συνάντησής τους είναι η ανασκόπηση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας και η επαναβεβαίωση της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ στον αμυντικό τομέα. Ήδη, άλλωστε, η διμερής αμυντική συνεργασία έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και δρομολογούνται τα αποτελέσματά της».

Είπε χαρακτηριστικά ότι «η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ -όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο πρωθυπουργός- είναι ισχυρή, συμπαγής. Είναι αυτόφωτη και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών. Μεγάλη σημασία για τις δύο χώρες έχει, επίσης, η διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, που θα αποτελέσει ειδικό αντικείμενο συζήτησης. ‘Το Ισραήλ' όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ‘είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την Ελλάδα και αν το 70% του πληθυσμού του έχει εμβολιαστεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, θα είναι ευκολότερο να ξεκινήσουμε σταδιακά να ανοίγουμε στους Ισραηλινούς που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στη χώρα μας'».

Επεσήμανε ότι τον πρωθυπουργό συνοδεύουν «οι υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, οι οποίοι θα έχουν συναντήσεις με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους».

Το συνολικό κόστος των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για το πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώνεται στα 5,9 δισ. ευρώ

Κλείνοντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε πως «σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων που πλήττονται από την πανδημία, έγιναν σήμερα αναλυτικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα. Υπογραμμίζεται ότι το συνολικό κόστος των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί ή σήμερα ανακοινώθηκαν, για το πρώτο τρίμηνο του έτους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για εργαζόμενους και ανέργους, των αναστολών υποχρεώσεων και άλλων παρεμβάσεων, διαμορφώνεται πλέον στα 5,9 δισ. ευρώ».