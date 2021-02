Κοινωνία

Οικογενειακή επιχείρηση καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης (εικόνες)

Πατέρας και γιοί είχαν φτιάξει κρύπτη μέσα σε ντουλάπα που οδηγούσε στο παράνομο εργαστήριο.

Στη σύλληψη τριών ατόμων, του πατέρα και δυο γιών του, προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές στη Νέα Ζίχνη Σερρών.

Οι τρείς συλληφθέντες, είχαν δημιουργήσει μια κρύπτη μέσα σε ντουλάπα, από την οποία οδηγούνταν στο παράνομο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας.

Μέσα στο εργαστήριο εντοπίστηκαν 67 δενδρύλλια κάνναβης.